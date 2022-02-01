Китайський Новий рік 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Китайський Новий рік є найдовшим і найважливішим святом у китайському місячному календарі.

Китайський Новий рік, відомий також як місячний Новий рік — це найважливіше з традиційних китайських свят.

Воно є похідним елементом віковічно успадкованого місячно-сонячного китайського календаря, а сама його дата визначається на основі місячних фаз у день другого молодика після зимового сонцестояння. У цю новорічну пору більшість китайців збирається сім'ями на свою щорічну "вечерю возз'єднання". Тому послання від зірок будуть актуальними у цей період.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку на період Китайського Нового року 2022 року нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Окреслюйте ваші кордони. Чому ви не захищаєте ваше життя та ваш час? Замисліться над тим, що ви берете всередину себе, а що - залишається назовні? Ви помічаєте, що ви віддаєте все своє, аж поки вам нічого не залишиться? Встановлення чітких меж - це не самолюбство, відсутність кордонів повідомляє іншим про те, що до вас треба ставитися "безмежно". Тому ми й отримуємо моральні травми та стаємо вразливими. Годі. Покажіть хто ви і де ви стоїте.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Настав відкритися у вашому житті речам, які пов'язані з ростом, розвитком та еволюцією. Якщо хочете відвідати якісь курси або послухати якийсь семінар, то нині - чудовий час, щоб це зробити. Ви щойно пережили період застою і млявості, що нічого не відбувається? Відпустіть ці почуття. Настав час зростання. Цілісність виховується, коли ви сприймаєте ризик та досвід, які змушують вас змінюватися.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Зараз ви перебуваєте у кризі. Не бійтеся звертатися за допомогою. Опишіть стрес, у якому ви перебуваєте і вам на трішки відразу стане легше. Зателефонуйте на "гарячу" психологічну лінію підтримки або запишіться на приймання до психолога. Якщо ваша криза фінансова, шукайте шляхи для її розв'язання, а якщо медична, то зверніться до лікарів. Шукайте підтримку. Не звинувачуйте себе. Всі кризи - це лише прискорена можливість для трансформації, тому вона так болюче сприймається людьми. Ви повинні пройти крізь кризу, а для цього потрібно звернутися за допомогою.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Настав час для екстазу у вашому житті. Радійте життю та наповнюйтеся щастям. Зцілюйте власні поранені кістки. Зробіть так, щоб у вашому житті стало більше щастя та радості. Танцюйте, спокушайтеся і спокушайте, Піддавайтеся на виклики, які кидає вам життя, щоб все було гаразд.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Вшануйте свою сексуальність. Це час насолоджуватися життєвою, первісною, духовною енергією сексуальністю, попри те чи є у вас партнер чи ні. Чи відчували ви колись, що сексуальність страшна, під забороною чи табу. Ідеї, які нам вклали в голову у дитинстві, зараз заважають нам розвиватися. Настав час забути їх та насолоджуватися життям. Коли ви відкриєтеся власній сексуальності, то поєднаєтеся з усіма живими істотами, через які тече ця динамічна енергія. Перестаньте закриватися і станьте самі собою.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Потрібно потурбуватися про синтез: з'єднати усі протилежності у вашому житті, всі розбіжності варто зліпити в одне ціле. Перестаньте перебувати у конфлікті чи протистоянні. Створюйте союзи.

ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Ваша цілісність залежить від того чи відчуваєте задоволення. Наскільки ви зайняті виконанням власних зобов'язань, що задоволення опинилося наприкінці списку? Скажіть собі "стоп" та змініть все це. Насолоджуйтеся вашим фізичним тілом, не чекайте, коли інші зроблять це за вас. Ваша насолода - у ваших руках. Більше танцюйте та поважайте себе.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Зараз треба зробити вибір. Часи вибору - непрості часи. Виклики вимагають стрибка віри у власні сили. Немає правильно чи неправильно вибору, є лише ваші власні рішення. Перестаньте боятися невідомості. Ви зможете зробити потрібний вибір, лише варто перестати боятися.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Час зосередитися на домі та запилити внутрішнє символічне багаття у нього, попри те, чи ви живете з батьками, партнером чи друзями. Можливо, зараз ваш дім - це місце, де ви не хочете перебувати або вам некомфортно і це просто територія, щоб поспати та переодягнутися, проте слід навчитися повертатися додому у духовному плані. Після цього ви таки знайдете свій дім.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Потрібно зустрітися віч-на-віч з тими аспектами власної душі, які ваші батьки, вчителі, друзі та партнери вважали неприйнятними. Але саме це допоможе вам досягнути власної цілісності. Цінуйте власні таланти, красу, внутрішній простір, гнів та темний бік. Таке не можна вписати у власний графік. Побудьте з собою стільки часу на одинці, скільки потрібно. Ви станете іншими, ніж були.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Варто попрацювати материнство чи батьківство у собі, навіть, якщо у вас ще немає дітей. Новий проєкт у вашому житті теж може бути вашим дитям, тому плекайте його. Щоб отримати це відчуття - залікуйте старі рани дитинства та поспілкуйтеся з власною матір'ю. Потрібно мати потужний зв'язок зі старшими жінками свого роду, щоб народжувати щось нове.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Зараз хороший період, щоб проявляти власну творчість. Розпаліть вогонь всередині себе, щоб наповнитися активною енергією. Творчість виховує, творчість зцілює. Використовуйте фарби, кераміку, танцюйте, грайте на музичних інструментах, пишіть романи, досліджуйте власну сексуальність. Створюйте те на життєвому шляху те, що підходить саме вам. Нехай ніщо не зупиняє вас. Відкрийтеся творчості та живіть нею.

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