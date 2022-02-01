Китайский Новый год 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Китайский Новый год является самым длинным и важным праздником в китайском лунном календаре.

Китайский Новый год, известный также как лунный Новый год – это самый важный из традиционных китайских праздников.

Оно является производным элементом вековечно унаследованного лунно-солнечного китайского календаря, а сама его дата определяется на основе лунных фаз в день второго новолуния после зимнего солнцестояния. В эту новогоднюю пору большинство китайцев собираются семьями на свой ежегодный "ужин воссоединения". Поэтому послания от звезд будут актуальны в этот период.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака на Китайский Новый год 2022 ниже:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Обозначьте ваши границы. Почему вы не защищаете вашу жизнь и ваше время? Задумайтесь над тем, что вы берете внутрь себя, а что – остается наружу? Вы замечаете, что вы отдаете все свое, пока вам ничего не останется? Установление четких границ – это не самолюбие, отсутствие границ сообщает другим о том, что к вам нужно относиться "безгранично". Поэтому мы получаем моральные травмы и становимся уязвимыми. Полно. Покажите, кто вы и где вы стоите.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Настал открыться в вашей жизни вещам, связанным с ростом, развитием и эволюцией. Если хотите посетить какие-то курсы или послушать какой-нибудь семинар, то сейчас – прекрасное время, чтобы это сделать. Вы только что пережили период застоя и вялости, что ничего не происходит? Отпустите эти чувства. Настало время роста. Целостность воспитывается, когда вы воспринимаете риск и опыт, заставляющие вас изменяться.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Сейчас вы находитесь в кризисе. Не бойтесь обращаться за помощью. Опишите стресс, в котором вы находитесь и вам на немного сразу станет легче. Позвоните на "горячую" психологическую линию поддержки или запишитесь на прием к психологу. Если ваш кризис финансовый, ищите пути для его разрешения, а если медицинский, то обратитесь к врачам. Ищите поддержку. Не вините себя. Все кризисы – это лишь ускоренная возможность для трансформации, поэтому он так болезненно воспринимается людьми. Вы должны пройти через кризис, а для этого нужно обратиться за помощью.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Настало время для экстаза в вашей жизни. Радуйтесь жизни и наполняйтесь счастьем. Исцеляйте собственные раненые кости. Сделайте так, чтобы в вашей жизни стало больше счастья и радости. Танцуйте, соблазняйтесь и соблазняйте, поддавайтесь на вызовы, которые бросает вам жизнь, чтобы все было хорошо.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Почтите свою сексуальность. Это время наслаждаться жизненной, первобытной, духовной энергией сексуальностью, несмотря на то, есть ли у вас партнер или нет. Чувствовали ли вы когда-нибудь, что сексуальность страшна, под запретом или табу. Идеи, которые нам вложили в голову в детстве, сейчас мешают развиваться. Пора забыть их и наслаждаться жизнью. Когда вы откроетесь собственной сексуальности, то соединитесь со всеми живыми существами, через которые течет эта динамическая энергия. Перестаньте закрываться и станьте сами собой.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Нужно позаботиться о синтезе: соединить все противоположности в вашей жизни, все разногласия следует слепить в одно целое. Перестаньте находиться в конфликте или в противостоянии. Создайте союзы.

ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Ваша целостность зависит от того испытываете ли удовольствие. Насколько вы заняты исполнением собственных обязательств, что удовольствие оказалось в конце списка? Скажите себе "стоп" и измените все это. Наслаждайтесь вашим физическим телом, не ждите, когда другие сделают это за вас. Ваше наслаждение – в ваших руках. Больше танцуйте и уважайте себя.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Сейчас нужно сделать выбор. Времена выбора – непростые времена. Вызовы требуют скачка веры в собственные силы. Нет правильно или неправильно выбора, есть только ваши решения. Перестаньте бояться неизвестности. Вы сможете сделать нужный выбор, только стоит перестать бояться.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Пора сосредоточиться на доме и опылить внутренний символический костер, несмотря на то, живете ли вы с родителями, партнером или друзьями. Возможно, сейчас ваш дом – это место, где вы не хотите находиться или вам некомфортно и это просто территория, чтобы поспать и переодеться, однако нужно научиться возвращаться домой в духовном плане. После этого вы найдете свой дом.

ТСН.ua

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Нужно встретиться лицом к лицу с теми аспектами собственной души, которые ваши родители, учителя, друзья и партнеры считали неприемлемыми. Но именно это поможет вам добиться собственной целостности. Цените свои таланты, красоту, внутреннее пространство, гнев и темную сторону. Такое нельзя вписать в свой график. Побудьте с собой столько времени на единице, сколько нужно. Вы станете другими, чем были.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Следует поработать материнство или отцовство в себе, даже если у вас еще нет детей. Новый проект в вашей жизни тоже может быть вашим ребенком, потому лейте его. Чтобы получить это ощущение – залечите старые раны детства и пообщайтесь с собственной матерью. Нужно иметь мощную связь со старшими женщинами своего рода, чтобы рожать что-нибудь новое.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Сейчас хороший период, чтобы проявлять собственное творчество. Разожгите огонь внутри себя, чтобы наполниться активной энергией. Творчество воспитывает, творчество исцеляет. Используйте краски, керамику, танцуйте, играйте на музыкальных инструментах, пишите романы, исследуйте собственную сексуальность. Создавайте то на жизненном пути то, что подходит именно вам. Пусть ничто не останавливает вас. Откройтесь творчеству и живите им.

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