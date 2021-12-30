Таропрогноз на 3-9 січня 2022: що карти нам віщують

Карти Таро допомагають знайти істину у складних життєвих ситуаціях.

Карти Таро крокують поруч із людством вже декілька століть поспіль. Вони досі використовуються як інструмент для ворожіння, проте приховують у собі значний потенціал для психологів. За допомогою символів та знаків карти Таро відповідають на запитання, відповіді на які вже є глибоко всередині нас. Тому читайте таропрогноз на 3-9 січня від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Король жезлів"

Ця карта, яка належить до так званих карт двору, свідчить про владу, самовпевненість, життєву силу, а іноді і драматизм. Якщо "Король жезлів" з’явився у розкладі, то йдеться про те, що ви наповнюєте живою енергією, яка допоможе вам рухатися у стосунках. Також часто ця карта свідчить і про харизматичного та талановитого чоловіка.

Також читайте Ретроградні планети 2022: точні дати та вплив

Таро розповідає, що протягом прийдешнього тижня вам доведеться вчитися на своїх помилках у стосунках та розвивати нові особливості вашого кохання. Проте завдяки цьому ви зможете подивитися на себе збоку та позбутися погано ставлення. У коханні поверніться обличчям до партнера чи партнерки, але йдіть своїм шляхом.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Сімка мечів"

Будьте обережні протягом наступного тижня, адже ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про ошуканство, брехню, хитрощі та намагання втекти від правди. Ви зіткнетеся з колегами, які намагатимуться відійти від відповідальності та перекласти її саме на вас. Вони прагнутимуть маніпулювати вами з усіх сил.

Зараз потрібно подивитися правді у вічі. Також остерігайтеся шахраїв, які можуть вас оточувати. Аби не втрапити в халепу, використовуйте логіку та чесність, домагайтеся правди. Найголовніше зараз не постраждати від чужих помилок чи справи, яка зроблена за вашою спиною. Відмова подивитися правді в очі може погіршити вашу ситуацію.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Ієрофант"

Ця карта Таро, яка належить до старших арканів, тобто таємниць, повідомляє, що аби отримати більші кошти, слід проявляти стриманість, відповідати своєму статусу, признавати дисципліну та знати як потрібно чинити правильно.

Іноді вам знадобиться підтримка більш досвідченої людини, а, щоб плани втілилися у життя, слід не чіплятися щосили за минуле. Зміни зможуть поліпшити ваше життя.

Читайте також:

Астрологічний прогноз Ігоря Нехаєва на 2022 рік