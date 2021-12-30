Таропрогноз на 3-9 января 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают обрести истину в сложных жизненных ситуациях.
Карты Таро шагают рядом с человечеством уже несколько столетий подряд. Они до сих пор используются как инструмент для гадания, но скрывают в себе значительный потенциал для психологов. С помощью символов и знаков карты Таро отвечают на вопросы, ответы на которые уже глубоко внутри нас. Поэтому читайте таропрогноз на 3-9 января от эзотерика Елены Кузьмич.
Прогноз Таро на любовь и отношения
Карта луны "Король жезлов"
Эта карта, принадлежащая к так называемым картам двора, свидетельствует о власти, самоуверенности, жизненной силе, а иногда и драматизме. Если "Король жезлов" появился в расписании, то говорится, что вы наполняете живой энергией, которая поможет вам двигаться в отношениях. Также часто эта карта свидетельствует и о мужчине харизматичном и талантливом.
Таро рассказывает, что в течение следующей недели вам придется учиться на своих ошибках в отношениях и развивать новые особенности вашей любви. Однако благодаря этому вы сможете посмотреть на себя со стороны и избавиться от плохого отношения. В любви вернитесь лицом к партнеру или партнерше, но идите своим путем.
Прогноз Таро на работу и карьеру
Карта недели "Семерка мечей"
Будьте осторожны в течение следующей недели, ведь эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует об обмане, лжи, уловках и попытках уйти от правды. Вы столкнетесь с коллегами, которые будут пытаться отойти от ответственности и переложить ее на вас. Они будут стремиться манипулировать вами изо всех сил.
Сейчас нужно посмотреть правде в глаза. Также остерегайтесь мошенников, которые могут вас окружать. Чтобы не попасть впросак, используйте логику и честность, добивайтесь правды. Самое главное сейчас не пострадать от чужих ошибок или дела, сделанного за вашей спиной. Отказ посмотреть правде в глаза может усугубить вашу ситуацию.
Прогноз Таро на финансы
Карта недели "Иерофант"
Эта карта Таро, которая принадлежит к старшим арканам, то есть тайнам, сообщает, что для получения больших средств следует проявлять сдержанность, соответствовать своему статусу, признавать дисциплину и знать как нужно поступать правильно.
Иногда вам понадобится поддержка более опытного человека, а чтобы планы превратились в жизнь, следует не цепляться изо всех сил за прошлое. Изменения смогут улучшить вашу жизнь.
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