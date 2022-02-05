Таропрогноз на 7-13 лютого 2022 року: що карти нам віщують

Таропрогноз на 7-13 лютого 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро наближають нас до розгадок таємниць всесвіту.

Карти Таро прийшли до нас з глибин Середньовіччя, але вже завоювали серця мільйонів прихильників цієї містичної системи для прогнозування майбутнього. На картах Таро можна ворожити, їх можна використовувати для афірмацій, у вигляді метафоричних карт, а езотерики використовують їх для різноманітних ритуалів.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - на 7-13 лютого 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Колісниця"

"Колісниця" належить до старших арканів, тобто великих таємниць карт Таро. Вона свідчить про силу волі, чесність, сміливість і певну впертість у діях. Також вона розповідає про ривок уперед, контроль над думками і почуттями, досягнення успіху, духовні пошуки тощо. Водночас вона може вказувати про погоню "за двома зайцями", сексуальну силу та ризиковану авантюру у стосунках, де ви хочете перемогти за будь-яку ціну.

Ця карта Таро підказує, що ключем до успіху може стати дуже сильна самомотивація або ваша особиста впертість. Також ви можете зустріти людину, яка стане уособленням цих рис характеру і дуже вас приваблювати.

Ця карта також каже, що слід переоцінити ваші стосунки з іншими людьми. Можливо, боротьба за серце буде дуже конкурентною. Тоді варто взяти життя у свої руки та позбавитися від суперників. Щоправда, контролювати всіх і вся теж не варто.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Вісімка жезлів"

"Вісімка жезлів" своєю чергою належить до молодших арканів, тобто малих таємниць карт Таро. Вона представляє масть жезлів, що пов'язана зі стихією вогню та символізує активність, нестримність та рух уперед.

Ця карта Таро розповідає про обмеження, самознищення, ізоляцію та чутливість. Одним словом, ви, мабуть, втомилися від своєї нинішньої роботи або професії, бо ця карта говорить і про "життя за склом", відсутність свободи вибору, відчуття пастки та очікування порятунку, слабкість та скованість певними ілюзіями.

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Карта підказує, що ви можете звільнитися від своїх "пут" і таки знайти нову та цікаву роботу, яка буде вам до смаку, проте ви залишаєтеся зв’язаними. Ви просто зараз не бажаєте зробити перший крок для свого блага.

Звісно, важко виплутатися з обмежень лінощів та апатії та прорватися крізь певні ілюзії, що вас оточують, але якщо не зробити хоч щось, то ситуація не зміниться. Не очікуйте спасителя: ніхто вас не врятує, окрім вас самих.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Вісімка пентаклів"

"Вісімка пентаклів", як і попередня карта, належить до молодших арканів, тобто молодших таємниць карт Таро. Вона представляє масть пентаклів, яка символізує кошти та гроші, роботу та працьовитість.

Аби отримати більше коштів, вам знадобиться професіоналізм, дисципліна та нові знання. Також вам допоможуть уважність до деталей, розширення кругозору тощо. Пам’ятайте про те, що ми щодня працюємо, виконуємо нудну роботу, яка важлива нам усім. Займіться виконанням своїх обов’язків. Чим більше сил ви будете вкладати у цю роботу, тим більш вагомим буде результат.

Також варто опанувати якісь нові вміння. Проте у цій круговерті не варто забувати про особисте життя та духовний розвиток. Для повного самоусвідомлення необхідні відпочинок та зміни.

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