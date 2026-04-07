Тиждень різких змін і шансів: кому пощастить, а хто втратить контроль над ситуацією

Оракул Ленорман / © ТСН

Цей тиждень проходить під впливом карт Вершник — Коса — Сонце.

Це дуже динамічна комбінація: швидкі новини, різкі повороти і в підсумку — позитивний результат.

Події можуть розгортатися раптово. Те, що виглядатиме як стрес або проблема, згодом обернеться шансом.

Овен

Тиждень змусить діяти швидко.

Ви можете отримати новину, яка змінить плани.

Не опирайтеся змінам — вони працюють на вас.

Телець

Спочатку може бути відчуття втрати контролю.

Але вже ближче до кінця тижня ситуація стабілізується.

Головне — не панікувати.

Близнята

Активні комунікації і новини.

Можливі пропозиції або зустрічі, які відкриють нові можливості.

Будьте уважні до того, що говорите.

Рак

Емоційно напружений період.

Можуть бути різкі розмови або ситуації, які зачіпають.

Але вони необхідні для прояснення.

Лев

Найсильніша позиція тижня.

Є шанс на прорив, успіх або визнання.

Використайте цей момент максимально.

Діва

Зміни можуть порушити звичний порядок.

Доведеться адаптуватися швидше, ніж хотілося б.

Але це відкриє новий рівень.

Терези

Тиждень принесе вибір і новини.

Можливо, доведеться відмовитися від одного варіанту заради іншого.

Не тримайтеся за те, що вже не працює.

Скорпіон

Різке прояснення ситуації.

Те, що було прихованим, стане очевидним.

Це може бути некомфортно, але корисно.

Стрілець

З’явиться шанс змінити ситуацію на свою користь.

Але діяти потрібно швидко.

Зволікання може коштувати можливості.

Козоріг

Тиждень перевірить на витримку.

Потрібно буде приймати рішення під тиском.

Результат залежить від вашої рішучості.

Водолій

Неочікувані події можуть змінити напрям.

Можливі нові ідеї або пропозиції.

Важливо залишатися гнучкими.

Риби

Період завершення і переходу.

Щось може різко закінчитися, щоб звільнити місце новому.

Довіртеся цьому процесу.

Це тиждень, коли події розвиваються швидко і не дають часу на сумніви.

І хоча спочатку зміни можуть лякати, саме вони приведуть до результату.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.