20-й день війни: яка ситуація у Дніпрі та області

20-й день війни: яка ситуація у Дніпрі та області

Триває 20-й день війни, яку розв'язала Росія проти України.

Російські окупанти намагалася прорватися на Дніпропетровщину у Криворізькому районі. Їх спинили ЗСУ. Ситуація в області стабільна.

Про це 15 березня повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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"Ранок з тривогами. Зараз спокійно. Ворога на нашій території немає. Магазини й аптеки в регіоні працюють. Ліки та харчі є. І маємо запас. Область з теплом, світлом і водою", - написав він.

Нагадаємо, що у Дніпрі містян інформують про тривогу за допомогою Telegram та Viber через погану роботу системи оповіщення.

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