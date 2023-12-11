"А вони с**ть": військовий жорстко висловився про мобілізацію в Україні

Багато хлопців не були народжені для війни, проте пішли захищати державу.
В Україні є багато людей, які повинні йти до армії. Проте вони переховуються від загальної мобілізації. Водночас згуртованість суспільства призвела б до більших успіхів на фронті.
Про це в інтерв’ю каналу ТСН розповів командир роти 79 ОДШБ Юрій Соболєв.
“Є багато людей, які повинні йти в армію, а вони никаються. Якби всі згуртувалися і пішли, нас було б більше. Було б більше успіхів, руху. А вони с**ть. Ніхто не народжений для війни. У всіх є маленькі діти”, - сказав Юрій Соболєв.
Він також додав, що на фронті воюють хлопці з різних областей нашої держави: з заходу, Миколаєва, Донецька, Тернополя, Дніпра. І вони не були народжені для війни, проте пішли захищати державу.
“Я ж кажу, вони так кажуть, що існує таке відчуття, що ми, Збройні Сили України, які тут знаходимося, які мобілізовані, старі контрактники, нові контрактники - нас народили на убій?” - підсумував військовий.
Нагадаємо, що ЗСУ скаржаться на малу кількість снарядів і неможливість "працювати" по окупантах.
Читайте провідні новини дня:
- ЗСУ відбили острів на лівому березі Дніпра — ISW
- Позитивні заяви влади про війну створюють розкол між ОП, військовими і суспільством – FT
- Атака по аеродрому в Курську: ліквідовано одного з керівників авіаполку (фото)