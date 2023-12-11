"А вони с**ть": військовий жорстко висловився про мобілізацію в Україні

Багато хлопців не були народжені для війни, проте пішли захищати державу.

В Україні є багато людей, які повинні йти до армії. Проте вони переховуються від загальної мобілізації. Водночас згуртованість суспільства призвела б до більших успіхів на фронті.

Про це в інтерв’ю каналу ТСН розповів командир роти 79 ОДШБ Юрій Соболєв.

“Є багато людей, які повинні йти в армію, а вони никаються. Якби всі згуртувалися і пішли, нас було б більше. Було б більше успіхів, руху. А вони с**ть. Ніхто не народжений для війни. У всіх є маленькі діти”, - сказав Юрій Соболєв.

Він також додав, що на фронті воюють хлопці з різних областей нашої держави: з заходу, Миколаєва, Донецька, Тернополя, Дніпра. І вони не були народжені для війни, проте пішли захищати державу.

“Я ж кажу, вони так кажуть, що існує таке відчуття, що ми, Збройні Сили України, які тут знаходимося, які мобілізовані, старі контрактники, нові контрактники - нас народили на убій?” - підсумував військовий.

Нагадаємо, що ЗСУ скаржаться на малу кількість снарядів і неможливість "працювати" по окупантах.

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