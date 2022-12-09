Арестович підтвердив "бавовну" на авіабазі окупованого Бердянська

За інформацією Арестовича, окупанти вирішили влаштувати у місті тилову базу і посилити Бердянський напрямок.

Радник Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що на аеродромі в окупованому Бердянську дійсно лунали вибухи.

Про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, Бердянськ обстрілюється уже другу добу поспіль.

"Перший удар був дуже результативним. Три великі вибухи, потім 20 маленьких. І сьогодні (8 грудня – Ред.) був хороший удар. Можливо ще був новий удар. Бо нема чого складати вантажі у незрозумілих місцях. Вони (окупанти – Ред.) надумали там тилову базу влаштувати і посилити Бердянський напрямок. Але не вийшло", – зазначив Арестович.