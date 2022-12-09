Арестович підтвердив "бавовну" на авіабазі окупованого Бердянська

За інформацією Арестовича, окупанти вирішили влаштувати у місті тилову базу і посилити Бердянський напрямок.
Радник Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що на аеродромі в окупованому Бердянську дійсно лунали вибухи.
Про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.
За його словами, Бердянськ обстрілюється уже другу добу поспіль.
"Перший удар був дуже результативним. Три великі вибухи, потім 20 маленьких. І сьогодні (8 грудня – Ред.) був хороший удар. Можливо ще був новий удар. Бо нема чого складати вантажі у незрозумілих місцях. Вони (окупанти – Ред.) надумали там тилову базу влаштувати і посилити Бердянський напрямок. Але не вийшло", – зазначив Арестович.
Нагадаємо, що 8 грудня очільниця міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна повідомила про вибухи на авіабазі в місті. За її даними, спочатку було чути три потужні вибухи, потім пролунало ще 15 вибухів меншої сили. Після чого спалахнула пожежа.
Представники окупаційної "адміністрації" боягузливо заперечували цю інформацію.
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