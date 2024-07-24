Армія РФ просунулась на кількох напрямках на Донеччині: звіт ISW

За словами журналіста Юрія Бутусова, ЗСУ перебувають у "критично складній" ситуації на Покровському (Авдіївському) напрямку.

Російські війська просунулись у Донецькій області на кількох напрямках. Так, зафіксовані просування поблизу Сіверська, Авдіївки та неподалік від Донецька.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські загарбники нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Опубліковані 22 липня геолокаційні кадри демонструють, що ворог просунувся на північний схід від Роздолівки.

Окупанти здійснили наземні атаки поблизу Верхньокам'янського, біля Спірного та Виїмки, а також біля Переїзного 22 і 23 липня.

Командир українського батальйону, який діє на Сіверському напрямку, 22 липня заявив, що російські та українські війська використовують більше дронів та менше артилерії у цьому районі. Водночас у ЗСУ зараз є перевага в удосконаленні та адаптації безпілотників.

Український комбат також повідомив, що російська армія використовує великі системи радіоелектронної боротьби приблизно за 10 км від лінії фронту. Ворог активує ці РЕБи, коли його сили здійснюють напади, щоб завадити українським дронам.

Російські війська 23 липня продовжували наступ у районі Часового Яру, але підтвердженого просування не зафіксовано.

Російські "воєнкори" стверджували, що окупанти начебто несуттєво просунулися на північ від Калинівки та поблизу Григорівки. Однак аналітики ISW не бачили підтверджень цим заявам.

У Генштабі ЗСУ повідомляли про збільшення кількості ворожих атак у напрямку Часового Яру уранці 23 липня, зокрема на північ від міста поблизу Васюківки, Міньківки, Оріхово-Василівки, Григорівки, Калинівки та Богданівки. Також 22 і 23 липня тривали бої поблизу Новомаркового, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Білої Гори.

Як заявив 23 липня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, що окупанти планують посилити свої підрозділи, які діють у напрямку Часового Яру, частинами двох додаткових невизначених бригад.

Російська армія 23 липня також продовжила наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтвердженого просування не мала.

Російські "воєнкори" заявляли, що загарбники просунулися у Залізному та в центрі Нью-Йорка, але в ISW не знайшли візуальних доказів цих тверджень.

Бої 22 і 23 липня тривали під Торецьком, біля Північного та Залізного, Нью-Йорка і Пантелеймонівки.

Ворог нещодавно просунувся на захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри за 23 липня свідчать, що росіяни просунулися до вулиці Молодіжної на південному заході Новоселівки Першої.

Український військовий оглядач Юрій Бутусов 23 липня заявив, що за останній тиждень ворожі сили просунулися до 6 км у напрямку Мирноград-Покровськ. Бутусов також зазначив, що окупанти перебувають на відстані 14 км від Мирнограда, і ці дані відповідають оцінці аналітиків ISW.

За словами Бутусова, ЗСУ перебувають у "критично складній" ситуації на Покровському (Авдіївському) напрямку. Він також заявив, що російські війська проводять невеликі фронтові атаки піхоти на Авдіївському напрямку.

Як розповідали російські "воєнкори", армія РФ просунулась до околиць Вовчого, а також на північний і південний береги Карлівського водосховища. Водночас аналітики ISW не бачили візуальних доказів успіхів ворога у цих районах.

Протягом 22 і 23 липня бої тривали біля Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Іванівки, Тимофіївки, Лозуватського, Прогресу, Новоселівки Першої, Вовчого, біля Яснобродівки, Уманського та Карлівки.

Українські військові джерела 23 липня опублікували кадри, на яких ЗСУ збивають російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.

Окупанти нещодавно просунулися на захід від Донецька.

Опубліковані 22 липня геолокаційні кадри показують, що у Красногорівці російські війська трохи просунулися до вулиці Слов'янської.

Українське джерело 22 липня опублікувало кадри, на яких видно, як ЗСУ відбивають атаку посиленої російської механізованої частини у невстановленому місці на Донецькому напрямку. Дата також невстановлена.

Російські блогери стверджували, що начебто їхні війська незначно просунулися на південний схід від Водяного та до 3,1 км у центральній і східній частині Максимілянівки.

Протягом 22 і 23 липня бої тривали у районі Красногорівки та в районі Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

Як заявили 23 липня російські "воєнкори", загарбники ведуть штурм у напрямку Макарівки та Благодатного на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей.

У російському Міноборони стверджували, що армія РФ із танками нещодавно висунулась у районі Времівки. У відомстві також інформували, що загарбники використовували баггі та мотоцикли для атак на українські позиції біля Урожайного.

Нагадаємо, днем раніше в Інституті вивчення війни інформували, що російські війська досягнули значного тактичного успіху у Нью-Йорку на Донеччині.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.