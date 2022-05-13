"Більше підтримки": Боррель анонсував ще 500 млн євро на військову допомогу Україні

"Більше підтримки": Боррель анонсував ще 500 млн євро на військову допомогу Україні

Євросоюз надасть Україні новий транш, ще 500 млн євро на важке озброєння.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував надання нового траншу військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро.

Про це він заявив перед зустріччю очільників МЗС країн Групи семи в Німеччині, повідомляє "Європейська правда".

За словами Борреля, зустріч буде зосереджена на тому, щоб забезпечити Україні ще більше того, що вже було надано.

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""Більше підтримки, зокрема, військової підтримки"... Я оголошую, що ми як Європейський Союз надамо новий транш, ще 500 млн євро, щоб підтримати Україну у військовому плані. Таким чином ця підтримка досягне 2 млрд євро загалом", - заявив він.

Боррель уточнив, що ці 500 мільйонів буде витрачено на важке озброєння.

Також, за словами голови європейської дипломатії, на зустрічі буде обговорюватися посилення санкційного тиску на Росію, ще більша її міжнародна ізоляція, протидія дезінформації про наслідки війни для цін на енергоносії і на їжу у світі.

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Боррель також висловив переконання, що країни ЄС дійдуть згоди щодо нафтового ембарго проти Росії, заявивши, що це питання буде обговорюватися під час зустрічі очільників МЗС країн ЄС у понеділок.

"Нам потрібна ця домовленість, і вона у нас буде. Бо нам треба позбутися нафтової залежності від Росії", - заявив Боррель.

Раніше стало відомо, що Угорщина підтримає нафтове ембарго, якщо воно стосуватиметься лише тієї нафти, яка перевозиться кораблями.

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