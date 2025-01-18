Українські військові показали допит полоненого окупанта: подробиці

Полоненні подякували нашим бійцям за збережене життя.

На сході України російські війська продовжують безуспішно намагатися прорвати оборону Збройних сил України. Остання атака на Вовчанському напрямку була зупинена бійцями 71-ї окремої єгерської бригади.

Про це вони повідомили на офіційній сторінці у Facebook.

Використовуючи безпілотники, артилерію та стрілецьку зброю, українські військові завдали противнику серйозних втрат. Під час бою один із десантників влучним пострілом з одноразового гранатомета підбив ворожу бронетехніку, змусивши окупантів залишити її.

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"Ворог намагався прорватися на бронетехніці, проте один із десантників підбив МТ-ЛБ із одноразового гранатомета. Вцілілі росіяни спішилися і атакували будівлю, в якій наші Воїни облаштували оборону", – йдеться в повідомленні.

Бій тривав близько трьох годин. Десантники викликали підкріплення і тримали позиції до прибуття піхотних та штурмових підрозділів. Завдяки спільним зусиллям та підтримці прикордонників із бригади “Форпост”, українські військові зачистили будівлю, а шестеро російських солдатів потрапили в полон.

Як українські десантники відбили ворожу атаку та захопили полонених: деталі операції

Нагадаємо, військові 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади здійснили успішну операцію на Новопавлівському напрямку, захопивши в полон сімох російських окупантів.

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