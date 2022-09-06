"Це буде": у Зеленського розповіли, як кримчанам підготуватися до деокупації

Українці в Криму мають бути готові до деокупації, яка є неминучою, тож людям радять зібрати необхідні речі та документи, спланувати маршрути переміщення і транспорт.

Про це заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в ефірі національного телемарафону.

"Ми не рекомендуємо нашим громадянам в умовах деокупації користуватися "евакуацією" від окупантів, аби не стати заручниками РФ чи щитом для російських військ у місцях їхнього скупчення чи місцях важливих військових комунікацій ворога", - сказала вона.

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Ташева зауважила, що звільнення українського Криму від росіян, які незаконно захопили Крим, неодмінно буде, але це не є швидкою операцією.

"Ми не говоримо, що це буде завтра. Однак це буде і до цього треба готуватися - як фізично, так і морально. Ухвалити важливі для себе рішення про те, як діяти під час деокупації. Зібрати необхідні речі та документи. Спланувати маршрути переміщення та транспорт, якщо буде така необхідність", - пояснила Ташева.

Як повідомлялося, Зеленський звернувся із проханням до жителів окупованого півострова.

Нагадаємо, ГУР просить жителів тимчасово окупованого Криму повідомляти "найпопулярніші" місця для відвідування", де базуються колаборанти та окупаційні війська.

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