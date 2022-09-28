"Черговий замах на суверенітет і територіальну цілісність України" - МЗС Австрії про "референдуми" РФ

В МЗС також підкреслили, що фіктивні "референдуми" не мають легітимності за міжнародним правом.

Австрія підтримує Україну та засуджує проведення фейкових "референдумів" Росією на її тимчасово окупованих територіях.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Австрії у Twitter.

"Австрія рішуче засуджує незаконні фіктивні "референдуми" для виправдання анексії українських територій Російською Федерацією. Вони являють собою черговий серйозний замах на суверенітет і територіальну цілісність України. Фіктивні "референдуми" не мають легітимності за міжнародним правом і не будуть визнані нами так само як, звичайно, не буде визнана анексія українських територій", - повідомляє МЗС.

Там також зазначили, що Росія продовжує ескалацію незаконної війни шляхом насильницької русифікації України, ядерних погроз та мобілізації.

"Дефіцит продовольства та зростання світових цін на енергоносії, є наслідками загарбницької війни. Ми закликаємо керівництво Російської Федерації виконати свої обов’язки постійного члена Ради Безпеки ООН і повернутися за стіл переговорів", - додає відомство.

Нагадаємо, Канада запровадить санкції проти Москви через "референдуми" в Україні.

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