Чи довіряють українці гроші банкам під час війни: відповідь НБУ

Чи довіряють українці гроші банкам під час війни: відповідь НБУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України обсяги гривневих коштів фізичних і юридичних осіб в банках зросли на 21,3% і 2,7% відповідно.

Невеликий відплив коштів у перші два місяці року через інформаційний тиск компенсувався зростанням депозитів у березні.

Про це повідомляє Національний банк України в Телеграм.

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“Ми порівняли оперативні дані станом на 29 квітня з цифрами на початок року та на початок війни й отримали такі результати. Обсяги гривневих коштів фізичних осіб відчутно зросли в обох випадках. Невеликий відплив коштів у перші два місяці року через інформаційний тиск компенсувався зростанням депозитів у березні. Кошти юридичних осіб від початку року зменшилися, переважно це відбулося через подальші виплати зарплат за одночасного зменшення виручки. Водночас упродовж двох місяців війни у цій категорії ми бачимо зростання», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, обсяг гривневих коштів фізичних осіб від початку повномасштабного вторгнення Росії до України збільшився на 21,3%, юридичних осіб — на 2,7%.

“Висока довіра клієнтів забезпечує банківському сектору стабільно високий рівень ліквідності, незважаючи на воєнні ризики, що є запорукою його стійкості та надійності”, — зазначили в НБУ.

Фото: НБУ

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Нагадаємо, 1 квітня Верховна Рада в цілому проголосувала за законопроєкт про стовідсоткове гарантування вкладів в усіх банках під час війни.

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