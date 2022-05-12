Чи довіряють українці гроші банкам під час війни: відповідь НБУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України обсяги гривневих коштів фізичних і юридичних осіб в банках зросли на 21,3% і 2,7% відповідно.
Невеликий відплив коштів у перші два місяці року через інформаційний тиск компенсувався зростанням депозитів у березні.
Про це повідомляє Національний банк України в Телеграм.
“Ми порівняли оперативні дані станом на 29 квітня з цифрами на початок року та на початок війни й отримали такі результати. Обсяги гривневих коштів фізичних осіб відчутно зросли в обох випадках. Невеликий відплив коштів у перші два місяці року через інформаційний тиск компенсувався зростанням депозитів у березні. Кошти юридичних осіб від початку року зменшилися, переважно це відбулося через подальші виплати зарплат за одночасного зменшення виручки. Водночас упродовж двох місяців війни у цій категорії ми бачимо зростання», — йдеться в повідомленні.
Зокрема, обсяг гривневих коштів фізичних осіб від початку повномасштабного вторгнення Росії до України збільшився на 21,3%, юридичних осіб — на 2,7%.
“Висока довіра клієнтів забезпечує банківському сектору стабільно високий рівень ліквідності, незважаючи на воєнні ризики, що є запорукою його стійкості та надійності”, — зазначили в НБУ.
Раніше стало відомо, що за підсумками квітня міжнародні резерви України скоротились на 4% - станом на 1 травня резерви, за попередніми даними, становили 26 944,9 млн доларів США..
Нагадаємо, 1 квітня Верховна Рада в цілому проголосувала за законопроєкт про стовідсоткове гарантування вкладів в усіх банках під час війни.
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