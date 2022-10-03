Чи можуть окупанти спробувати захопити Одесу: Жданов пояснив

Втрата плацдарму на правому березі Дніпра закриває можливість окупантам знову спробувати наступати на Одесу.

Російські окупанти не можуть знову спробувати напасти на Одесу, бо втратили плацдарм на правому березі Дніпра.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Втрата плацдарму на правому березі Дніпра закриває питання наступу на Одесу. Висадка десанту неможлива, тому що узбережжя охороняється такими комплексами, як “Гарпун” і “Нептун”. Перед початком зернових угод ми зачистили північно-західну акваторію Чорного моря від засобів розвідки РФ. Були знищені платформи з станціями радіолокації, кораблі пішли за зону досяжності ракетних комплексів”, - розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, що в Одеській області російські окупанти здійснили ракетну атаку, пошкодивши електропідстанцію на об'єкті промислової інфраструктури.

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