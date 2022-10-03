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Могут ли оккупанты попытаться захватить Одессу: Жданов объяснил

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Могут ли оккупанты попытаться захватить Одессу: Жданов объяснил

Фото: unsplash.com

Потеря плацдарма на правом берегу Днепра закрывает возможность оккупантам снова попытаться наступать на Одессу.

Российские оккупанты не могут снова попытаться напасть на Одессу, потому что потеряли плацдарм на правом берегу Днепра.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Потеря плацдарма на правом берегу Днепра закрывает вопрос наступления на Одессу. Высадка десанта невозможна, потому что побережье охраняется такими комплексами, как "Гарпун" и "Нептун". Перед началом зерновых сделок мы зачистили северо-западную акваторию Черного моря от средств разведки РФ. Были уничтожены платформы с радиолокационными станциями, корабли ушли за зону досягаемости ракетных комплексов”, — рассказал Олег Жданов.

Напомним, что в Одесской области российские оккупанты совершили ракетную атаку, повредив электроподстанцию на объекте промышленной инфраструктуры.

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