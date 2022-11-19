Чи треба мешканцям Херсонщини евакуюватися з правого берега Дніпра: військовий експерт дав відповідь

Олег Жданов зазначив, що Росія все одно розгорне свою артилерію і обстрілюватиме правий берег Дніпра, і Херсон також може потрапити під ці обстріли та прилегла територія.

Мешканцям Херсонщини бажано евакуюватися з правого берега Дніпра, особливо з прибережної зони, куди може діставати російська артилерія, оскільки обстріли будуть все одно.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі 19 листопада.

"Був заклик нашого керівництва, що бажано евакуюватися з прибережної зони, куди може діставати російська артилерія, тому що обстріли будуть все одно. Нікуди ми від цього не подінемось, Росія все одно розгорне свою артилерію і обстрілюватиме правий берег Дніпра. І місто Херсон теж може потрапити під ці обстріли, і прилегла територія", - пояснив експерт.

Тому, за словами Жданова, якщо є можливість, краще виїхати на безпечне віддалення правого берега і там перечекати, доки Збройні сили України не почнуть звільняти лівобережну частину Херсонської області та не відтіснять противника на безпечну відстань.

"Тож не затягуйте, є можливість – евакуюйтеся", – наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, під час роздачі хліба на Херсонщині окупанти розпочали обстріл: п'ятеро людей отримали поранення.

Рашисти не збираються залишати окуповану Херсонщину - Пентагон

Читайте також: