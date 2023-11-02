Чи вистачає українській армії боєприпасів: у Генштабі дали відповідь

Наразі український військово-промисловий комплекс забезпечує орієнтовно 20%, за деякими параметрами – до 50% виробництва певних видів боєприпасів.

Про це заявив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Сергій Баранов, передає "Укрінформ".

Генерал зазначив, що Україна розробила Концепцію переозброєння ракетних військ і артилерії. "Ми відмовляємося від 152-го калібру і переходимо на 155-й калібр", – уточнив Баранов.

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В цьому контексті бригадний генерал підкреслив, що Міністерство оборони України і командування Сил логістики ЗСУ дуже багато зробили для виробництва боєприпасів або їх відновлення.

"Наразі ми забезпечуємо десь 20%, а за деякими параметрами навіть більше – до 50% виробництва певних видів боєприпасів. Ну і міномети також виробляються. Тому нарощуємо виробництво", – зауважив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов зробив заяву про виробництво боєприпасів в Україні.

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