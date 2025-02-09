Чому Путін не запускає відкриту мобілізацію в РФ: експерт назвав причини

На думку аналітика, запустити мобілізацію в РФ можна в будь-який момент, проте Кремль поки що боїться це робити.

На законодавчому рівні для проведення нового етапу мобілізації в Росії все готово. Тим паче, що офіційного указу Путіна про припинення часткової мобілізації не було. Проте поки Кремль не наважується цього робити.

Про це сказав військовий оглядач Денис Попович, передає FREEДОМ.

"На сьогодні законодавчо для проведення мобілізації в РФ готово все. Потрібно просто віддати наказ. Тим паче, що не було офіційного указу про зупинення часткової мобілізації у 2022 році. Була усна заява Путіна про те, що часткова мобілізація завершена 4 листопада 2022 року. Указу, як такого, не було. Але мобілізація вводиться в дію і припиняється тільки офіційним документом. Такого в РФ не було. Тому в будь-який момент можна “перемкнути тумблер” і запустити процеси мобілізації", – сказав Попович.

За його словами, Кремль зараз намагається поповнювати свою армію шляхом підписання контрактів. Але і з цим є проблеми, тому що інакше російська влада не підвищувала б одноразові виплати.

"Ми бачимо кампанії з підвищення виплат. Різко понеслися вгору всі ці виплати буквально з початку минулого року. Зараз вони сягають мільйонів. За останніми даними, в Самарській області – 4 мільйони рублів становить одноразова виплата за участь у так званій "СВО". Кошти видаються всім тим, хто підписує контракт із Міністерством оборони РФ", – зауважив оглядач.

На його думку, Путін намагається діяти саме в межах "добровільної", прихованої мобілізації, бо є причини, які заважають йому оголошувати мобілізацію відкрито. Путінський режим боїться соціального напруження, яке, можливо, може настати, якщо процеси мобілізації будуть оголошені відкрито, припускає експерт.

Раніше журналісти The New York Times розповіли, як Росія набирає людей на війну проти України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.