Чому Захід досі не надав Україні ракети ATACMS: пояснення Жданова

На думку Жданова, Захід боїться, що ці ракети полетять по території РФ.
Військовий експерт Олег Жданов розповів, чому Україна не отримала від Заходу тактичні балістичні ракети класу земля – земля ATACMS.
Про це він розповів на своєму youtube-каналі.
Жданов припустив, що західні партнери вважають, що ці ракети Україні зараз не дуже й потрібні.
"Ми вже пів року просимо ці ракети, але, на жаль, нам їх не дають. Коли дадуть – важко сказати. Судячи з того, що ми ведемо доволі успішні бойові дії. Так, у нас є труднощі, але ми все одно перемагаємо російську армію – може, тому й не поспішають давати ці ракети", – розмірковує експерт.
Інша версія – Захід боїться, що ці ракети полетять по території РФ, і не отримав чіткі гарантії від Києва, що цього не буде.
Що відомо про АTACMS
АTACMS (Army Tactical Missile System) - американська тактична балістична ракета класу земля-земля. Вони призначені для використання з ракетними системами M142 HIMARS та M270 MLRS та інших модифікацій.
Дальність: 165 км - ATACMS MGM-140A; 300 км - MGM-140B; 140 км - MGM-164A; 270 км - MGM-168A.
ATACMS дозволить ЗСУ завдавати ударів по військових цілях будь-де в Україні, враховуючи Крим
Раніше у CNN писали, що Україна просить США надати далекобійні ракети ATACMS з умовою узгоджувати цілі.
Військовий експерт Дмитро Снєгірьов не виключає, що США можуть засекретити нові постачання зброї Україні.
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