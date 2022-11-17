Чому Захід досі не надав Україні ракети ATACMS: пояснення Жданова

На думку Жданова, Захід боїться, що ці ракети полетять по території РФ.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чому Україна не отримала від Заходу тактичні балістичні ракети класу земля – земля ATACMS.

Про це він розповів на своєму youtube-каналі.

Жданов припустив, що західні партнери вважають, що ці ракети Україні зараз не дуже й потрібні.

"Ми вже пів року просимо ці ракети, але, на жаль, нам їх не дають. Коли дадуть – важко сказати. Судячи з того, що ми ведемо доволі успішні бойові дії. Так, у нас є труднощі, але ми все одно перемагаємо російську армію – може, тому й не поспішають давати ці ракети", – розмірковує експерт.

Інша версія – Захід боїться, що ці ракети полетять по території РФ, і не отримав чіткі гарантії від Києва, що цього не буде.

Що відомо про АTACMS

АTACMS (Army Tactical Missile System) - американська тактична балістична ракета класу земля-земля. Вони призначені для використання з ракетними системами M142 HIMARS та M270 MLRS та інших модифікацій.

Дальність: 165 км - ATACMS MGM-140A; 300 км - MGM-140B; 140 км - MGM-164A; 270 км - MGM-168A.

ATACMS дозволить ЗСУ завдавати ударів по військових цілях будь-де в Україні, враховуючи Крим

Раніше у CNN писали, що Україна просить США надати далекобійні ракети ATACMS з умовою узгоджувати цілі.

Військовий експерт Дмитро Снєгірьов не виключає, що США можуть засекретити нові постачання зброї Україні.

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