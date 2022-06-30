"Для підтримки добросусідських відносин": Білорусь запроваджує безвізовий режим з Польщею

Самопроголошений президент Білорусі запроваджує безвізовий режим з Польщею.
Запроваджується він з 1 липня.
Про це повідомили в Державному прикордонному комітеті Білорусі.
Як зазначається, введення безвізового режиму потрібно "для підтримки добросусідських відносин".
“Главою держави прийнято рішення про введення тимчасового безвізового порядку в'їзду для громадян Польщі. Нововведення діятиме з 00 години 1 липня по 31 грудня включно", - відмічається на сайті комітета.
Так, громадяни Польщі зможуть перетинати кордон на пунктах пропуску білорусько-польській ділянці. Полякам також тепер дозволено відвідувати без пропуску прикордонну зону. А на пункті пропуску білоруським прикордонникам достатньо буде лише сказати, які населені пункти планується відвідати та з якою метою.
Щодо документів, з собою потрібно мати дійсне посвідчення особи, зелену карту і медичну карту.
Нагадаємо, що в Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю.
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