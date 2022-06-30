Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Для підтримки добросусідських відносин": Білорусь запроваджує безвізовий режим з Польщею

Дата публікації
Перегляди
2684
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Для підтримки добросусідських відносин": Білорусь запроваджує безвізовий режим з Польщею

скриншот з відео / Straz Graniczna

Самопроголошений президент Білорусі запроваджує безвізовий режим з Польщею.

Запроваджується він з 1 липня

Про це повідомили в Державному прикордонному комітеті Білорусі.

Як зазначається, введення безвізового режиму потрібно "для підтримки добросусідських відносин".

“Главою держави прийнято рішення про введення тимчасового безвізового порядку в'їзду для громадян Польщі. Нововведення діятиме з 00 години 1 липня по 31 грудня включно", - відмічається на сайті комітета.

Так, громадяни Польщі зможуть перетинати кордон на пунктах пропуску білорусько-польській ділянці. Полякам також тепер дозволено відвідувати без пропуску прикордонну зону. А на пункті пропуску білоруським прикордонникам достатньо буде лише сказати, які населені пункти планується відвідати та з якою метою. 

Щодо документів, з собою потрібно мати дійсне посвідчення особи, зелену карту і медичну карту.

Нагадаємо, що в Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю.

Читайте також:

Міни у парку Шевченка - експерти ДСНС вчили охочих поводитися з вибуховими предметами

Міни у парку Шевченка - експерти ДСНС вчили охочих поводитися з вибуховими предметами
Наступна публікація