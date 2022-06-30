"Для підтримки добросусідських відносин": Білорусь запроваджує безвізовий режим з Польщею

"Для підтримки добросусідських відносин": Білорусь запроваджує безвізовий режим з Польщею

Самопроголошений президент Білорусі запроваджує безвізовий режим з Польщею.

Запроваджується він з 1 липня.

Про це повідомили в Державному прикордонному комітеті Білорусі.

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Як зазначається, введення безвізового режиму потрібно "для підтримки добросусідських відносин".

“Главою держави прийнято рішення про введення тимчасового безвізового порядку в'їзду для громадян Польщі. Нововведення діятиме з 00 години 1 липня по 31 грудня включно", - відмічається на сайті комітета.

Так, громадяни Польщі зможуть перетинати кордон на пунктах пропуску білорусько-польській ділянці. Полякам також тепер дозволено відвідувати без пропуску прикордонну зону. А на пункті пропуску білоруським прикордонникам достатньо буде лише сказати, які населені пункти планується відвідати та з якою метою.

Щодо документів, з собою потрібно мати дійсне посвідчення особи, зелену карту і медичну карту.

Нагадаємо, що в Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю.

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