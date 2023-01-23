Голова Євроради заявив про вирішальні тижні у війні і попередив Україну про очікувану масовану атаку

Наступні кілька тижнів будуть вирішальними для України. Для протистояння російській агресії захисниками України вже зараз потрібна вся необхідна військова техніка.

Заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, пише El Mundo.

За його словами, Україна має якомога швидше отримати від Заходу танки. Шарль Мішель наголосив, що для Європи поразка України у війні може стати "надзвичайно небезпечним прецедентом для майбутнього". Натомість, як він сказав, майбутнє України дуже хитке.

"Те, що відбудеться у 2023 році, і багато іншого залежить від наступних кількох тижнів, – ось що визначить наше майбутнє. Ми маємо бути з Україною та надавати їм всю необхідну підтримку. Ми не можемо підвести їх", – сказав Шарль Мішель.

Голова Євроради підкреслив, що "не може бути вільної та безпечної Європи без вільної та безпечної України".

Уже в іншому інтерв'ю для польського видання Rzeczpospolitej за підсумками свого візиту до Києва, Шарль Мішель заявив, що "на Україну чекає масована атака".

"Українська влада має дуже чітке бачення того, що зараз відбуватиметься. На їхню думку, існує серйозний ризик масованої атаки у відповідь з боку Росії в найближчі тижні. Ось чому так важливі сміливі рішення щодо постачання військової техніки", - сказав президент Європейської ради Шарль Мішель у відповідь на запитання, чого президент України Володимир Зеленський чекає від ЄС.

Що відомо про можливий новий наступ РФ?

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ще в грудні 2022 року в інтерв'ю попередив про намір росіян піти у новий великий наступ на Україну у січні-лютому або навесні.

Міністр оборони України Олексій Резніков також попереджав про ризик нового наступу росіян. Навесні РФ, за його словами, може атакувати з районів, які росіяни вже окупували на півдні та сході України.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю, яке вийшло 23 січня, заявив, що новий наступ РФ можливий на будь-якому напрямку.

Цього ж дня, 23 січня, видання The New York Times опублікувало статтю, в якій йдеться, що Україна і Росія наближаються до ще жорстокішого й кривавішого етапу війни.

Координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець заявив, що окупанти протягом зими-весни можуть спробувати переломити хід війни і повернути собі стратегічну ініціативу. Є ризик, що ворог завдасть два удари, які сходяться: один у бік Запоріжжя - Дніпра, інший - назустріч, але через Харківську область, Полтаву і Кременчук.

Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов запевнив, що попри складність завдань, великою ціною українці звільняють власні території.

Основні офіційні заяви і думки експертів щодо термінів та сценаріїв можливого російського наступу, читайте у нашому матеріалі.