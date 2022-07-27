Херсон чи Донбас: Росія опинилася перед важким вибором на фронті - військовий експерт

У ході війни проти України військове керівництво Росії опинилося перед важким вибором. Вони можуть або залишити Херсон, або перекинути частину сил із Донбасу на південний напрямок, що в обох випадках призведе до великих провалів на фронті.

Про це в ефірі "Апостроф TV" заявив військовий експерт Юрій Федоров.

"Так, справді, Росія, а точніше, скажімо так, Кремль і російська найвища номенклатура опинилися перед дуже складним вибором. Приблизно половина, а за деякими оцінками, і більше російських військ, які залучені у війну в Україні, перебувають на Донбасі. Їхнє завдання, поставлене Путіним, і це найважливіше, з точки зору Кремля, політичне завдання – зайняти, окупувати Донецьку область цілком. Тоді Путін може вимовити якісь слова щодо того, що досягнута хоч і не повна, але якась вагома перемога в цій горезвісній "спецоперації" в Україні", - каже експерт.

За словами Федорова, концентрація основних зусиль на Донбасі призвела до серйозного ослаблення окупантів на Харківському та Південному напрямках. Крім того, ЗСУ мають великі успіхи на Херсонщині.

"Україна тим часом оголосила про те, що готує контрнаступ на Херсон для того, щоб звільнити, деокупувати правобережну частину Херсонської області, зайняту російськими військами, ліквідувати там плацдарм, який справді становить серйозну загрозу для напрямку на Миколаїв або в північно-східному напрямку, і звільнити Херсон. І це політичне завдання справді дуже важливе, тому що в Росії розмірковують про те, щоб анексувати південні області", - наголосив експерт.

За словами експерта, у окупантів залишилося два варіанти розвитку подій. Перший – перекинути війська з Донецької області на південь України.

"Якщо перекинути значні війська з Донецької області до Херсонської, щоб там зміцнити оборону, тоді виникає проблема втрати темпів наступу або взагалі необхідності відступу з Донецької області. Тоді установка Путіна, його наказ буде невиконаний з усіма неприємностями для російських генералів і дипломатів", - пояснив Федоров.

Другий варіант – не перекидати війська.

"Якщо не перекинути, то тоді виникає загроза втрати плацдарму на правому березі Дніпра і, відповідно, теж неприємності для російських генералів. Ось вони і думають, що в цій ситуації робити. А нічого вони не можуть зробити, у тому вся і проблема", - резюмував експерт.

Нагадаємо, у Херсонській ОВА розповіли деталі удару ЗСУ по Антонівському мосту.

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