Ігнат відповів, скільки ППО України збила аеробалістичних російських ракет "Кинджал"

Ситуація змінилася після того, як наша держава отримала системи Patriot.

Українські військові від початку повномасштабного вторгнення РФ збили аеробалістичні ракети “Кинджал” у кількості 25 із 63, які окупанти запустили по нашій державі.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

“Зараз ми маємо 63 запущені “Кинджали” з початку повномасштабного вторгнення. З них - 25 знищено. Вперше такий тип ракет був знищений 4 травня минулого року. Саме тоді ми отримали системи Patriot та здобули можливість збивати аеробалістичні ракети”, - наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що Ігнат відповів, чи може Україна залишитись без ракет для Patriot.

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