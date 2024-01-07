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Ігнат відповів, скільки ППО України збила аеробалістичних російських ракет "Кинджал"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Ігнат відповів, скільки ППО України збила аеробалістичних російських ракет "Кинджал"

Система Patriot / Wikipedia

Ситуація змінилася після того, як наша держава отримала системи Patriot.

Українські військові від початку повномасштабного вторгнення РФ збили аеробалістичні ракети “Кинджал” у кількості 25 із 63, які окупанти запустили по нашій державі.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. 

“Зараз ми маємо 63 запущені “Кинджали” з початку повномасштабного вторгнення. З них - 25 знищено. Вперше такий тип ракет був знищений 4 травня минулого року. Саме тоді ми отримали системи Patriot та здобули можливість збивати аеробалістичні ракети”, - наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що Ігнат відповів, чи може Україна залишитись без ракет для Patriot.

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Дата публікації
Перегляди
736
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