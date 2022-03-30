Камалія про те, як тікала від війни в Україні: "Перед нами підірвали міст"

Камалія про те, як тікала від війни в Україні: "Перед нами підірвали міст"

Чоловік з доньками виїхав з країни за день до початку війни.

Українська співачка Камалія розповіла, як тікала з України через війну.

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У програмі "Зірковий шлях" виконавиця поділилася, що 24 лютого вона перебувала вдома в Конча-Заспі. Її чоловік та доньки за день вилетіли до Лондона. Так, коханому зірки Мохаммаду Захуру, як "підданому Великої Британії", за три дні до наступу Росії прийшло повідомлення з рекомендацією покинути Україну. Пакистанський мільярдер вирішив перестрахуватися та забрав із собою доньок.

Сама артистка вирішила залишитися вдома, аби готувати альбом і репетирувати номер на премію YUNA-2022.

Втім, 1 березня зірка все ж виїхала з країни. За її словами, вона ледь не загинула.

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"Ми їхали караваном. Мене віз водій, з нами було дуже багато мам з дітками. Я домовлялася через свої канали, щоб було безпечно. Коли ми їхали, буквально перед нами за 10 хвилин підірвали міст. Це був жах", – поділилася знаменитість.

Камалія перетнула кордон з Румунією, вже побувала в Будапешті, а також в Лондоні з чоловіком. Втім, артистка приїхала до Польщі. Там виконавиця зустрічається з біженцями, дає концерти та відправляє гумдопомогу.

"Коли закінчиться війна, я поїду додому і буду своїми руками з усіма розгрібати руїни, відновлювати нашу країну і робити все, щоб якнайшвидше ми стали щасливими", – заявила співачка.

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