Кожен із нас є президентом, і саме зараз це відчувається найбільше - Зеленський про шлях до перемоги

Кожен із нас є президентом, і саме зараз це відчувається найбільше - Зеленський про шлях до перемоги

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що майбутня перемога над ворогом залежить від дій кожного українця.

У традиційному відеозверненні Зеленський пригадав свою інавгураційну промову у Верховній Раді про те, що "кожен із нас - президент".

Про це глава держави сказав у зверненні до українців у неділю, 29 травня.

"У своїй інавгураційній промові три роки тому я сказав, що кожен із нас президент. І саме зараз це відчувається найбільше. Бо наше майбутнє залежить не тільки від моїх дій у цьому кабінеті, кабінеті Президента України, чи від того, що роблять в інших кабінетах Києва. Але і від того, що робиться у Харкові, у Сумах, в Кривому і Одесі, у Львові і Ужгороді, в Луцьку і Вінниці, в Миколаєві і Дніпрі, в Житомирі і Чернігові, в Полтаві і Кропивницькому, в Чернівцях , Франківську, в Тернополі, в Рівному, у Хмельницькому і Черкасах. Звичайно, і в Херсоні, в Запорізькій області, і на всій території нашого Донбасу і в Криму. Та єдність, яку побачив на власні очі сьогодні у Харкові. Той героїзм, який проявляють щоденно наші воїни на Донбасі. Та рішучість, яка є у Кривому. Ось це – наш шлях. Шлях до того, щоб в усій Україні, як і раніше, завжди відчувався спокій життя. І щоб завжди панували усмішки, а не гуркіт артилерії", - сказав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 29 травня

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський під час візиту на Харківщину заявив, що в РФ немає жодних шансів на перемогу, бо "Україна буде захищати свою землю до останнього".

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