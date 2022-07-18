Кулеба: Сьомий пакет санкцій ЄС буде, але без газового ембарго

Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії обов'язково буде. Однак навряд чи в цьому пакеті санкцій буде ембарго на російський газ.

18 липня відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. Це буде вирішальне обговорення проєкту сьомого пакету санкцій.

Про це в інтерв’ю "Форбс" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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"Це не буде яскравий, харизматичний пакет, це буде скромний, робочий сьомий пакет. Він не буде гучним, але там будуть важливі речі. Знаєте, зазвичай ми кажемо: нові потужні санкції. А цього разу ми скажемо: нові важливі санкції. Щодо газу. Газу в цьому пакеті не буде, і ми розуміємо всі аргументи, але це не зменшує розчарування. Як наголошує президент Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак, кажу я під час спілкування з колегами-міністрами, санкції проти Росії мають бути якомога боліснішими та запроваджуватися якомога швидше. У нас немає часу чекати. Так, Європа боїться замерзнути. Варіант замерзання Європи розглядається як реалістичний, там уже готуються до цього. Але їхня логіка – треба сидіти тихо, не провокувати Росію. Нехай вони нас самі відключать, щоб нашої вини в цьому не було", - сказав він.

Раніше стало відомо, що новий пакет санкцій проти Росії може містити заборону на імпорт російського золота, яке є найбільшим неенергетичним експортом країни. Крім того, ЄС збирається розширити список товарів подвійного призначення, заборонених для експорту до РФ, а також запровадити нові персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із ширшим оточенням Путіна.

Зазначається, що ембарго на золото було узгоджене на саміті G7 минулого місяця членами ЄС, зокрема Францією, Німеччиною та Італією з представниками США, Канади, Японії та Великої Британії.

Крім того, новий пакет санкцій буде спрямований на усунення лазівок у раніше затверджених заходах, наприклад, шляхом додавання певних продуктів до списку заборонених товарів. Деякі дипломати ЄС припускають, що сьомий пакет також міститиме нещодавно опубліковане роз’яснення Європейської комісії щодо транзиту підсанкційних товарів до Калінінградської області Росії.

Попри те, що деякі країни-члени, зокрема зі Східної Європи, продовжують наполягати на додаткових заходах щодо енергетики, більшість країн ЄС не готові до потужніших кроків, як-от повного ембарго на нафту чи обмеження щодо газу.

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