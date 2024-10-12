Летіли ракети та "Шахеди": Україна відбила нічну атаку росіян

У ніч проти 12 жовтня 2024 року росіяни знову атакували Україну.

Про деталі атаки повідомили у Повітряних силах України.

"Ракетами невстановленого типу (район пусків – Бєлгородська область) та 28-ма ударним БпЛА (район пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ). До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збито 24 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок активної протидії РЕБ два ворожі безпілотники локаційно втрачено.

Раніше повідомлялося, що росіяни вгатили по Запоріжжю. Про наслідки читайте у новині.

В ООН повідомили, що вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні 2024 року.

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