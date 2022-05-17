Лише російських мін у Чорному морі може бути до 400-600 - Братчук

Лише російських мін у Чорному морі може бути до 400-600 - Братчук

Нині купатися в морях та перебувати на узбережжях небезпечно. Адже існує постійна небезпека висадки російського десанту. Інша причина – акваторія, зокрема, Чорного моря, замінована.

Лише в Чорному морі може перебувати понад 400 мін, а деякі експерти припускають, що їхня цифра може становити і 600.

Про це вранці 17 травня в прямому ефірі спільного телемарафону сказав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Росія ще на початку березня розкидала у Чорному морі міни, вони визнали це самі. Я бачив цифру 420 таких предметів вибухонебезпечних. Деякі експерти дають навіть 600. Розумію, що відповідні заходи були проведені і нашими силами оборони", - сказав Братчук.

Розмінування моря почнеться вже після перемоги України у війні. Залучатимуть до цього процесу іноземних фахівців.

"Питання розмінування акваторії Чорного моря - це питання, яке постане уже після нашої перемоги, воно буде дуже важливим. Знадовиться залучення до цих робіт наших іноземних партнерів, країн-союзників. І я вже бачу, що вони таку готовність висловлюють", - зазначив Братчук.

Нагадаємо, 14 травня в Одеській області знайшли дві ворожі морські міни, які штормова погода винесла на поверхню та наблизила до берега на одному з пляжів. Наступного дня, 15 травня, сапери знешкодили ці міни.

Читайте також: