Только российских мин в Черном море может быть до 400-600 — Братчук

Только российских мин в Черном море может быть до 400-600 — Братчук

В настоящее время купаться в морях и находиться на побережьях небезопасно. Ведь существует неизменная опасность высадки российского десанта. Другая причина – акватория, в частности Черного моря, заминирована.

Лишь в Черном море может находиться больше 400 мин, а некоторые эксперты предполагают, что их цифра может составить и 600.

Об этом утром 17 мая в прямом эфире совместного телемарафона сказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Россия еще в начале марта разбрасывала в Черном море мины, они признали это сами. Я видел цифру 420 таких взрывоопасных предметов. Некоторые эксперты дают даже 600. Понимаю, что соответствующие мероприятия были проведены и нашими силами обороны", — сказал Братчук.

Разминирование моря начнется после победы Украины в войне. Будут привлекать к этому процессу иностранных специалистов.

"Вопрос разминирования акватории Черного моря — это вопрос, который встанет уже после нашей победы, он будет очень важным. Надо вовлечение в эти работы наших иностранных партнеров, стран-союзников. И я уже вижу, что они такую готовность выражают", — отметил Братчук. .

Напомним, 14 мая в Одесской области обнаружили две вражеские морские мины, которые штормовая погода вынесла на поверхность и приблизила к берегу на одном из пляжей. На следующий день, 15 мая, саперы обезвредили эти мины.

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