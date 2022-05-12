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Маріуполь готують до приєднання до Росії: радник мера назвав ймовірну дату "референдуму"

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Маріуполь готують до приєднання до Росії: радник мера назвав ймовірну дату "референдуму"

Фото: gettyimages.com

Російські загарбники готуються до проведення так званого "референдуму" щодо приєднання Маріуполя у складі "ДНР" до РФ.

Можливою датою проведення "рефендуму" є 15 травня.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, посилаючись на місцеві ЗМІ та самопроголошеного "мера".

"За всіма ознаками окупанти мають намір прямої інтеграції Маріуполя в росію (разом з “днр”). Надходить інформація про намір організації та проведення референдуму в Маріуполі до приєднання до росії. Так, вчора сайт Маріуполя 0629.com.ua назвав дату 15 травня. Ми також неоднаразово отримували свідчення від джерел, що самоназваний мер назває саме цю дату. Не можемо ані підтвердити, ані спростувати - продовжуємо відсліковувати та фіксувати", - написав Андрющенко.

За його словами, перший крок - перехід на російський код мобильного зв’язку. Він зазначив, що тепер в "ДНР" мають зайти російські банки та заклади вищої  освіти. Щодо закладів вищої освіти буде визначено росією окремий перелік інститутів, які не тількі будуть здійснювати зарахування дітей з окупованих територій, а й безпосередньо праицювати на території області. 

Він також підкреслив, що в місцевих школах вже підписують зошити "Маріуполь. Ростовська область".

Нагадаємо, у Маріуполі Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на блокуванні та знищенні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь".

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