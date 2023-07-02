"Маємо просування на флангах": Череватий про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку

Збройні сили України продовжують просування на Бахмутському напрямку, зокрема триває робота на флангах.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він розповів, що на Бахмутському напрямку за добу відбулося 23 бойових зіткнення.

"Ми маємо просування на Бахмутському напрямку. Там іде бойова робота по флангах, йде тиск на ворога. Після детального аналізу та верифікації ми надамо детальні дані по території, яку вдалося звільнити", - сказав він.

Череватий додав, що попри прорив ЗСУ, ворог продовжує чинити сильний опір.

Упродовж доби українським військовим вдалося ліквідувати 116 загарбників, ще 119 поранили. Також знищено десятки одиниць техніки ворога.

"За добу 10 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямку", - резюмував речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше Череватий повідомляв, що окупаційна армія продовжує утримувати потужне угруповання на Бахмутському напрямку. Попри це "вагнерівців" на цьому там більше немає.

Аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що військові операції навколо Бахмута можуть обернутися для російського командування або ризиком на Херсонщині і Луганщині, або ж відводом загарбників з півдня України.

Американський генерал Марк Міллі переконаний, що розпочатий Україною літній контрнаступ буде тривалим та "дуже кривавим".

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