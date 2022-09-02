Ми побачили все, що хотіли: очільник МАГАТЕ відзвітував про місію на ЗАЕС

Гендиректор міжнародної організації Рафаель Гроссі, який очолював місію, зауважив, що із 14 представників делегації на АЕС ще залишилося шестеро, двоє із них перебуватимуть доти, доки ситуація не стабілізується.

Про це очільник МАГАТЕ розповів під час пресконференції у п'ятницю, 2 вересня.

"Ми віримо, що було дуже важливо, щоб представники МАГАТЕ залишались там (на Запорізькій АЕС – ред.) на постійній основі. Те, що я провів, це був лише початковий візит, який тривав лише кілька годин, але за цей час ми (місія - ред.) встигли багато чого проіспектувати", - сказав Гроссі.

Голова місії зауважив, що члени делегації побачили на станції усе, що їх цікавило.

"Ми побачили те, що я хотів, що було у запиті. Навіть коли ми просто проходили повз якісь зали і бачили, що потрібно роздивитися щось більш конкретно. Я казазав: "Нам треба туди". І нас проводили. Я хочу ще раз на цьому наголосили, бо я вважаю, що це дуже важливо. Нам вдалося побачити все, що ми хотіли", - додав він.

Нагадаємо, 1 вересня делегація МАГАТЕ відвідала захоплену росіянами Запорізьку АЕС в Енергодарі. Гендиректор МАГАТЕ та очільник місії Рафаель Ґроссі повідомив, що вдалося побачити "ключові речі" у перші години візиту на ЗАЕС.

Після цього місія МАГАТЕ поїхала зі станції, залишивши там 5 своїх експертів, які продовжать роботу.

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