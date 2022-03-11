Міжнародна тютюнова компанія British American Tobacco припиняє роботу в РФ

BAT ініціювала процес передання бізнесу в РФ.

Міжнародна група компаній British American Tobacco, відома такими брендами, як Pall Mall, Lucky Strike, Glo, Kent та Rothmans, йде з російського ринку.

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Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Сьогодні, 11 березня, BAT ініціювала процес передання бізнесу в РФ відповідно до міжнародного та місцевого законодавства. Після завершення цього процесу компанія більше не буде представлена на російському ринку.

"Ми дійшли висновку, що право власності BAT на бізнес у Росії більше не є стійким у поточних умовах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Mars, компанія, що виробляє солодощі та корми для домашніх тварин, заявила про припинення імпорту, експорту та всіх інвестицій на території Росії.

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