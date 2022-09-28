"Можна спати спокійно": експерт заявив, що російські "мобіки" не дійдуть до Харкова та Одеси

Есперт розповів, чому у мобілізованої армії Путіна немає шансів зайти до Одеси та Харкова.

Російська окупаційна армія не зможе дістатися Одеси. Для цього треба або спочатку взяти Миколаїв, або висадити морські десанти на узбережжі Одеси.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Щодо Одеси. Щоб зайти на Одесу, їм треба спочатку взяти Миколаїв, що вже не реалістично. Щоб висадити морські десанти біля Одеси у них немає засобів у чорноморському флоті, відповідно якщо вони навіть спробують "частково" мобілізованих посадити на десантні кораблі, то після появи комплексів "Гарпун" і "Нептун" ці кораблі до берега не дійдуть. Росіянам доведеться пережити новий вид поразки, коли вони втратили велику кількість десантних кораблів ще й десант. Росіянам поки щастило – що таке потоплені десантні кораблі вони не знають. Насправді росіяни це все дуже прекрасно розуміють, саме тому вони навіть і не намагалися подібного роду операції проводити, або імітувати загрозу десантів", - зазначив він.

Киричевський додав, що те ж саме стосується і Харкова.

"Що стосується Харкова – там ситуація рівно та сама. Його не змогли взяти елітні частини армії РФ. Під час боїв за місто у березні були знищені елітні частини. Аналітики Bloomberg на повному серйозі вважають, що Путін зможе набрати один мільйон призовників після того, як навіть "часткова" мобілізація обвалює економіку армії РФ, і що цей мільйон вдасться перетворити на якусь вишикувану масу. Жителі Харкова можуть спати спокійно, що один мільйон путінських "мобіків" до них чисто фізично до них не дійде, ЗСУ допоможуть їм відправитися за правильною адресою", - підкреслив есперт.

Нагадаємо, що російські контрактники та найманці, які вже встигли побувати на фронті, розповіли, що очікує в Україні щойно мобілізованих російських вояків.