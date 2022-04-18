На Банковій сумніваються, що Путін погодиться на пропозицію свого кума Медведчука щодо власного обміну

На Банковій сумніваються, що Путін погодиться на пропозицію свого кума Медведчука щодо власного обміну

Медведчук розуміє, що йому тепер немає місця в Україні, впевнений Подоляк.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сумніваютьсяу, що Росія погодиться на пропозицію затриманого СБУ нардепа Віктора Медведчука, який запропонував обміняти себе на захисників та мешканців Маріуполя.

Про це радник голови ОП розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Подоляк вважає, що Медведчук, розуміючи, що йому тепер немає місця в Україні, пропонує себе обміняти на оборонців та жителів міста Маріуполь, оскільки, на його думку, це єдиний варіант залишитися на свободі.

"Об'єктивно кажучи, Медведчуку, звісно, немає жодного місця в нинішній Україні. По суті, він - чи не ключова частина того огидного політико-інформаційного явища, яке сприяло формуванню у росіян несамовитої ненависті до нас. Тому, виходячи з почуття самозбереження, він спробував запропонувати єдиний можливий для себе вихід - обміняти себе на справді важливих для нас героїв Маріуполя. І захисників, і мирних, що залишилися там", - заявив Подоляк.

Втім, за словами радника голови ОП, Путін, який має велике бажання знищити місто та усіх його мешканців, не підтримає ініціативу Медведчука щодо власного обміну.

"Але для нас, як для країни, яка цивілізована і дуже сильно любить своїх громадян - це справді важливо. Важливо витягнути всіх своїх громадян, усіх своїх маріупольців із варварських, кривавих рук російської армії. Втім, сумніваюся, що самі росіяни, які просто впиваються кров'ю маріупольців та азовців, захочуть повернутися на якийсь час у людський образ і всерйоз підтримати ініціативу Медведчука", - сказав Подоляк.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Згодом Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на полонених українців.

У понеділок, 18 квітня, нардеп звернувся до президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. Наразі відповіді від Кремля немає.

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