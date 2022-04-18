На Банковой сомневаются, что Путин согласится на предложение своего кума Медведчука по собственному обмену

Медведчук понимает, что ему сейчас нет места в Украине, уверен Подоляк.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сомневается, что Россия согласится на предложение задержанного СБУ нардепа Виктора Медведчука, который предложил обменять себя на защитников и жителей Мариуполя.
Об этом советник главы ОП рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Подоляк считает, что Медведчук, понимая, что ему теперь нет места в Украине, предлагает себя обменять на защитников и жителей Мариуполя, поскольку, по его мнению, это единственный вариант остаться на свободе.
"Объективно говоря, Медведчуку, конечно, нет ни одного места в нынешней Украине. По сути, он — едва ли не ключевая часть того отвратительного политико-информационного явления, которое способствовало формированию у россиян исступленной ненависти к нам. Поэтому, исходя из чувства самосохранения, он попытался предложить единственный возможный для себя выход — обменять себя на действительно важных для нас героев Мариуполя. И оставшихся там защитников, и мирных", — заявил Подоляк.
Впрочем, по словам советника главы ОП, Путин, который имеет большое желание уничтожить город и всех его жителей, не поддержит инициативу Медведчука по собственному обмену.
"Но для нас, как для страны, цивилизованной и очень сильно любящей своих граждан — это действительно важно. Важно вытащить всех своих граждан, всех своих мариупольцев из варварских, кровавых рук российской армии. Впрочем, сомневаюсь, что сами просто упивающиеся кровью мариупольцев и азовцев россияне захотят вернуться на время в человеческий образ и всерьез поддержать инициативу Медведчука», — сказал Подоляк.
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Впоследствии Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев.
В понедельник, 18 апреля, нардеп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Пока ответа от Кремля нет.
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