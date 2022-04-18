На Банковой сомневаются, что Путин согласится на предложение своего кума Медведчука по собственному обмену

На Банковой сомневаются, что Путин согласится на предложение своего кума Медведчука по собственному обмену

Медведчук понимает, что ему сейчас нет места в Украине, уверен Подоляк.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сомневается, что Россия согласится на предложение задержанного СБУ нардепа Виктора Медведчука, который предложил обменять себя на защитников и жителей Мариуполя.

Об этом советник главы ОП рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Подоляк считает, что Медведчук, понимая, что ему теперь нет места в Украине, предлагает себя обменять на защитников и жителей Мариуполя, поскольку, по его мнению, это единственный вариант остаться на свободе.

"Объективно говоря, Медведчуку, конечно, нет ни одного места в нынешней Украине. По сути, он — едва ли не ключевая часть того отвратительного политико-информационного явления, которое способствовало формированию у россиян исступленной ненависти к нам. Поэтому, исходя из чувства самосохранения, он попытался предложить единственный возможный для себя выход — обменять себя на действительно важных для нас героев Мариуполя. И оставшихся там защитников, и мирных", — заявил Подоляк.

Впрочем, по словам советника главы ОП, Путин, который имеет большое желание уничтожить город и всех его жителей, не поддержит инициативу Медведчука по собственному обмену.

"Но для нас, как для страны, цивилизованной и очень сильно любящей своих граждан — это действительно важно. Важно вытащить всех своих граждан, всех своих мариупольцев из варварских, кровавых рук российской армии. Впрочем, сомневаюсь, что сами просто упивающиеся кровью мариупольцев и азовцев россияне захотят вернуться на время в человеческий образ и всерьез поддержать инициативу Медведчука», — сказал Подоляк.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Впоследствии Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев.

В понедельник, 18 апреля, нардеп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Пока ответа от Кремля нет.

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