На Луганщині зруйновані майже всі лікарні - ОВА (фото)

У регіоні немає жодної аптеки, що працює.

У Луганській області зруйновані майже всі лікарні.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

"У Луганській області всі медичні заклади та лікарні пошкоджені або зруйновані. Така ситуація загрожує життю тисяч людей, в тому числі і на окупованих територіях. На вільній Луганщині медичну допомогу ще можна отримати в Сєвєродонецьку та Лисичанську, військові лікарі допомагають у Попасній. Через постійні обстріли та знеструмлення поранених намагаємося евакуювати до лікарень в інші області країни", - зазначив очільник ОВА.

Також, за словами Гайдая, на Луганщині немає жодної аптеки, що працює.

Нагадаємо, вранці 25 квітня під обстріл армії РФ потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України.

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