На Одещині ППО збила російську ракету (фото)

В Білгород-Дністровському районі силами ППО знешкоджено ракету.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області сили протиповітряної оборони України знешкодили російську ракету, якою ворог планував завдати удар по інфраструктурі.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

“В Білгород-Дністровському районі силами ППО знешкоджено ворожу ракету, якою рашисти намагалися нанести чергове ураження інфраструктурі Одещини”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що уламки ракети впали на підсобну будівлю одного з об'єктів інфраструктури. Слідчо-оперативна група Нацполіції вилучила уламки, як докази злочину ворога проти України. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині, пошкоджено лінію електропередач.

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