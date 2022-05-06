На Одещині ППО збила російську ракету (фото)

В Білгород-Дністровському районі силами ППО знешкоджено ракету.
У Білгород-Дністровському районі Одеської області сили протиповітряної оборони України знешкодили російську ракету, якою ворог планував завдати удар по інфраструктурі.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
“В Білгород-Дністровському районі силами ППО знешкоджено ворожу ракету, якою рашисти намагалися нанести чергове ураження інфраструктурі Одещини”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що уламки ракети впали на підсобну будівлю одного з об'єктів інфраструктури. Слідчо-оперативна група Нацполіції вилучила уламки, як докази злочину ворога проти України. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині, пошкоджено лінію електропередач.
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