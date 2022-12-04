На Одещині штормом винесло на берег якірну міну: відео вибуху

Небезпечний "сюрприз" із моря, який опинився на узбережжі, було контрольовано знищено.

Через штормову погоду у Чорному морі на узбережжя в Одеській області винесло якірну міну.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь", опублікувавши відео контрольованого вибуху снаряда.

"Завдяки вчасному виявленню небезпеки та оперативному залученню фахівців Сил оборони снаряд контрольовано знищено", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" нагадали, що морське узбережжя залишається лінією оборони, а штормова погода може сприяти винесенню до берега таких морських "сюрпризів".

"Враховуйте це під час організації дозвілля та перебування на зазначених територіях", - звернулися до жителів області військові.

Нагадаємо, у неділю, 4 грудня, у Чорному морі окупанти вивели на бойове чергування 21 корабель, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп, який здатен завдати ворожий флот по Україні, становить 24 ракети.

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