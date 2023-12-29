На знищеному судні “Новочеркаськ” загинули 74 російських моряки: документ

На знищеному 26 грудня російському великому десантному кораблі "Новочеркаськ" біля берегів тимчасово окупованої Феодосії загинули 74 ворожі моряки, ще 27 - отримали поранення.

Про це стало відомо активістам "Кібер Спротиву", які перехопили офіційне повідомлення відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту РФ на адресу російських пропагандистів з телепроєкту "Наші" на каналі "Росія 1".

У цьому документі, датованому 29 грудня, за підписом головнокомандувача військово-морського флоту РФ адмірала Миколи Євменова міститься пропозиція до голови адміністрації міста Новочеркаська Ростовської області Юрія Лисенка оголосити дводенну жалобу.

Головком ВМФ РФ повідомив у листі, що внаслідок ракетного удару судно отримало “пошкодження”, а цей “інцидент” забрав життя 74 моряків, а ще 27 отримали поранення.

При цьому російський адмірал наголосив, що ім’я корабля “Новочеркаськ”, шефство над яким має однойменне російське місто, назавжди вписане в історію Росії так само, як “Саратов”, “Мінськ” та “Москва”, які, як відомо, також були потоплені українськими військами.

Лист головкома ВМФ РФ про знищення "Новочеркаська" / Фото: Telegram-канал "Кібер Спротив"

Раніше офіційно влада РФ повідомила лише про 1 загиблого та двох поранених.

Російські Telegram-канали одразу після знищення корабля писали про понад 30 зниклих безвісти.

Нагадаємо, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що на борту російського корабля "Новочеркаськ" могло перебувати близько 80 осіб.

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