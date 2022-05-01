"Нам готують "зерг раш": Арестович - про подальшу ситуацію на фронті

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Росія готується перекинути на територію України близько десяти тисяч добровольців.

У російських добровольців немає шансів вижити у війні з Україною

Про це Арестович розповів в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну 1 травня.

"Я виходжу з гіпотези (можливо вона зміниться), що гаврики до 9, 10 травня видихаються. Що далі? Я ось натурально сиджу і гадаю, що далі? Ставлю себе місце противника і намагаюся думати. Деякі ознаки вказують, що нам готують "зерг раш". Це комп'ютерна гра популярна. Там є така нація зерги – комахи. І оскільки земляни та ще одна нація б'ють високотехнологічним, то ці просто масою завалюють. Ми бачимо за цими людьми, які намагаються поповнювати зараз піхотні підрозділи російської армії, що вони не спеціалісти, не артилеристи, не танкісти. Набирають декласованих елементів. Їм одягають якийсь старий камуфляж, дають чоботи 51-го року, автомат – 47-го та каску – 43-го. Героїчно посилають у бій. Що найдивовижніше? Нині уважно. Добровольців вистачає. Їх багато. Вони мають одну велику гідність, вірніше дві, їх багато і вони добровольці. І маса недоліків, яка полягає в тому, що вони нічого не вміють, військової сили не представляють, а представляють тільки живу силу, але це теж ненадовго. 30% з тих, що зайшли, протягом двох тижнів тільки живі та на полі бою. Частина розбіглася, частина знищено", - розповів він.

Арестович прогнозує, що цих добровольців може бути близько десяти тисяч.

"За моїми прикидками, за сумою даних, я бачу, що добровольців може бути накопичено до середини травня 10 тисяч. І ось вони героїчно кудись підуть. Запитання куди? І це буде схожим на вторгнення китайських добровольців у корейській війні, коли вони хвилями зупиняли високотехнологічну армію. Але тільки є дві великі різниці: в тому, що два нулі треба відібрати і вийде десяток тисяч.

Я ось думаю вони там Кремлі зовсім збожеволіли? Ось вони кинуть на нас цих людей. З якою метою? Ми перемололи елітні російські дивізії, що нам ці добровольці. Встигай міняти стволи кулеметів, що називається. Ми їх знищимо", - підкреслив він.

Нагадаємо, що за прогнозами Арестовича, запеклі бої на території України можуть відновитися у червні – на початку липня 2022 року.

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