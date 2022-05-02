Окупанти хочуть вийти на кордони Херсонської області — Генштаб

Російські загарбники продовжують вести бойові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Підрозділи Збройних сил України утримують зайняті рубежі, не дозволяючи ворогу просунутись.

Про це повідомили у Генштабі України.

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“На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця у нашій обороні. У районі Миколаєва агресор провів повітряну розвідку із застосуванням трьох БпЛА. Вів артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів”, - йдеться в повідомленні.

В Оперативному командуванні “Південь” зазначили, що на південному напрямку російській війська за добу, 1 травня, втратили 35 осіб та 7 одиниць техніки. Зокрема, на Херсонщині ворог продовжує насаджувати своїх намісників по районних центрах та чинити тиск на громадськість з метою змусити прийняти окупаційну владу як легітимну.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович поділився подробицями плану ворожої ДРГ, яка збиралася збити пасажирський літак на території Росії чи Білорусі та звинуватити у цьому Україну.

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