"Настільки байдуже, що аж "невдобно" - український військовий про "референдуми" РФ

Фейкове волевиявлення та "намальовані" цифри росіян на псевдореферендумах – це абсурд, який нічого не змінить.

Про це 24 каналу сказав командир відділення у 68 окремій єгерській бригаді ЗСУ Павло Вишебаба.

Військовий наголосив, що "референдуми", які росіяни влаштували на окупованих територіях, ніхто не сприймає серйозно. Відтак вони жодним чином не впливатимуть на плани Генштабу та українських військових щодо деокупації наших територій.

"Чи був там "референдум" так званий, чи не був – усім глибоко байдуже. Настільки байдуже, що аж "невдобно", – сказав Вишебаба.

Він також розповів, що на тимчасово окупованих територіях дуже серйозні рухи спротиву. Люди борються, розповсюджують інформацію, влаштовують диверсії – вони дуже чекають на ЗСУ.

"Те, що називається підпілля – про це ще буде написано дуже багато історичних книг. Повірте, на окупованих територіях українці продовжують вчиняти героїчні вчинки. Наші їм передають необхідне обладнання і кошти на усі ці диверсії. Люди готуються до деокупації, там нас точно чекають", - резюмував військовий.

Нагадаємо, постпред Британії при ООН назвав фарсом путінські "референдуми".

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