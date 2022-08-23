Навіщо РФ частково закриває повітряний простір у трьох областях: відповідь експерта

За наявною інформацією, ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Бєлгородській областях у період від 22 до 25 серпня цього року.

Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, що це означає.

Також читайте Росіяни з авіації вдарили високоточною ракетою по Одеській області

"Ми прекрасно знаємо, що у Кремлі схиблені на символізмі. І, звичайно, в ці дні, які важливі для кожного українця, вони можуть готувати неприємні подарунки. Ми це розуміємо, про ці загрози відомо - вони (окупанти – ред.) готуються до посилення ракетних загроз. Повітряні сили постійно нарощують свої потужності і можливості. За минулу добу над Дніпропетровщиною збито чотири ракети. Маючи такого цинічного і жорстокого ворога, треба готуватися і розуміти – ескалація і загроза ракетних атак можуть зрости. Саме тому відбулися важливі речі за попередній тиждень. Перше - це Росія підтягнула додаткові засоби ПВО. Це сталося через те, що була "бабовна" в Криму. Щоб вони не готували – наші ЗСУ готові до відбиття атак", - сказав він.

Раніше стало відомо, що окупанти стягнули десантно-штурмові підрозділи до Херсонської області, аби активізувати наступальні дії 23-24 серпня.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону попередив, що росіяни можуть обстрілювати міста України крилатими ракетами на День Незалежності, 24 серпня.

Читайте також: