Найбільше на Херсонщині: стало відомо, скільки людей за добу загинуло в Україні

У Херсонській області минулої доби було поранено десять людей.
В Україні протягом минулої доби, 21 листопада, у результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації загинуло і постраждало понад 20 цивільних людей.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко з посиланням на дані ОВА.
За даними місцевих ОВА, за минулу добу загинуло 8 осіб; постраждало - 16. Найбільше жертв агресії РФ у Херсонській області. Там виявили 3 загиблих і 10 поранених.
У Донецькій області четверо загиблих людей і стільки ж поранених. Ще одна цивільна особа через підрив на міні загинула на Харківщині і двоє громадян отримали поранення.
Як повідомляло Управління ООН з прав людини, від початку військового широкомасштабного вторгнення Росії в Україні загинули понад 6,5 тисячі мирних жителів. Найбільше цивільних загинуло у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, у ВООЗ попередили, що життя мільйонів громадян України під час цьогорічних холодів опиниться під загрозою. Очікується, що близько 2-3 мільйонів українців взимку можуть залишити свої будинки і виїхати тимчасово у більш безпечне місце.
"Простіше кажучи, цієї зими йтиметься про виживання", - сказав директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.
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