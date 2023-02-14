"Не зупиняться на Україні": у ГУР розсекретили, що насправді цікавить Путіна

Плани Путіна, швидше за все, не змінилися від початку вторгнення до України.

У країнах Європи продовжує активно діяти російська шпигунська мережа. Ворог намагається вплинути на думку громадськості на свою користь, а також перешкодити постачанню західної зброї для потреб України.

Про це заявив представник воєнної розвідки України Андрій Черняк, інформує пресслужба ГУР.

За його словами, одна з основних цілей росіян – вплинути на окремих авторитетних людей в європейських країнах, а також на громадську думку.

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"Тому росіяни багато вкладають у роботу зі ЗМІ. Це і їхні відкриті пропагандистські рупори такі як “russia today”, так й інші більш приховані способи впливу. Існують випадки, коли завербовані росіянами журналісти іноземних ЗМІ йдуть на роботу з єдиним завданням, – це поговорити зі своїми колегами, щоб вплинути на їхню думку на користь Росії", – розповів Андрій Черняк.

Представник ГУР МО України вказав, що останнім часом шпигунська мережа РФ зосередилася на нейтралізації шляхів постачання західної зброї, яку надають Україні партнери.

Крім того, Черняк наголосив, що РФ, у разі підкорення України, не зупиниться і піде далі, бо Кремль цікавить вся Європа.

"Росію цікавить вся Європа як "зона впливу". Якщо вона підкорить Україну, то не зупиниться на цьому. Вона піде далі. І ми знаємо, що Путін мав такі плани перед вторгненням в Україну. Можливо, вони не змінилися й зараз", – додав представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, у Польщі попередили, що РФ може використати церкву на міжнародному рівні для легітимації війни проти України. Там вказали, що предстоятель РПЦ Кирило (Гундяєв) довгі роки був функціонером російського режиму, він також активно брав участь у виправданні та легітимізації повномасштабної війни проти України й навіть закликав людей вступати в армію та вести бойові дії.

Раніше генерал Девід Петреус, один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть, висловив думку, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції, накладені проти Росії.

Тим часом британський публіцист та експерт у Росії Едвард Лукас заявив, що побоюється того, що може статися в РФ після падіння режиму диктатора Володимира Путіна, який розпочав криваву війну в Україні.

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