Нещадні обстріли тривають: окупанти випустили по Херсонщині 482 снаряди

Є постраждалі через ворожі атаки.

Російські війська упродовж 10 січня 2024 року з різних видів озброєння випустили по території Херсонської області 482 снаряди.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Військові РФ били по житлових кварталах населених пунктів з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків та БпЛА. Загалом за добу 108 разів обстріляли Херсонщину.

Внаслідок російської збройної агресії поранені троє людей.

Нагадаємо, 7 січня окупанти потужно обстрілювали Херсон. За останніми даними, загинуло дві людини - це чоловік і жінка.

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