"Нова Чорнобаївка" для армії РФ: експерт дав прогноз щодо наступу окупантів

Російські окупанти в Донецькій області після першої невдалої спроби захопити Вугледар готують нову атаку. Для армії РФ це місто може стати "новою Чорнобаївкою".

Про це розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військовий оглядач, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Так, дійсно, буде спроба знову атакувати Вугледар. Але можливості у них там - вони необмежені в техніці, але обмежені в дислокації. Це місто знаходиться на панівній висоті. Зверху простіше вести оборону, а знизу важче атакувати. Плюс там інший ґрунт, ніж у Бахмуті - там чорнозем, а по чорнозему їздити на важкій чи навіть колісній техніці вкрай важко", - пояснив військовий експерт.

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Гетьман нагадав, що росіяни під Вугледаром вже отримали поразку:

"Це була найпотужніша танкова битва цієї війни. Вони втратили, за різними оцінками, 130 одиниць танків і взагалі важкої техніки. Біля 30 одиниць ми взяли як трофеї".

За його словами, російське командування не шкодує людей, посилаючи їх на забій.

"Є випадки, коли певні командири бригад чи батальйонів відмовляються йти в наступ, мотивуючи це тим, що в них немає певної кількості набоїв, підтримки з боку артилерії, тому є випадки відмови йти в лобовий штурм, не хочуть класти людей. Навіть командири середньої ланки вже починають повставати, не погоджуватися виконувати, з їхньої точки зору, неправомірні накази", - зауважив Гетьман.

На думку експерта, росіяни "один раз отримали під Вугледаром і отримають ще неодноразово".

"Люди починають казати, що це "друга Чорнобаївка", що вони знову лізуть. Хоча прорватися там на сьогоднішній день тими силами й засобами, які є в РФ, вони не можуть", - заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що ситуація на Вугледарському напрямку непроста, але ЗСУ "ламають окупанта й завдають Росії надзвичайно відчутних втрат".

Раніше колишній радник Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів пояснив, що захоплення Вугледара є принциповим питанням для росіян. Доки ЗСУ утримують Вугледар, то загрожують окупантам швидким ударом на Маріуполь.

Президент Росії Володимир Путін у лютому присвоїв командувачеві східного військового округу Рустаму Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про нібито "успіхи" 155-ї бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ, зараз міністр оборони РФ Сергій Шойгу вимагає від генерала Мурадова "відпрацювати" нове звання та взяти Вугледар за будь-яку ціну.

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